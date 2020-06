1. diel: Očista súdnictva a čo všetko je vraj etické...

Fikcia nie nepodobná so skutočnosťou. Umožňuje nahliadnuť priamo do „kuchyne“ ministerstva spravodlivosti, ktoré vraj pripravuje očistu súdnictva. Zdá sa ale, že výber ministerských kuchtíkov sa veľmi nevydaril.

Predstavte si, že sudkyňa môže rozhodovať na súde vo veci kúpnej zmluvy uzavretej v rozpore so zákonom. Dá sa predpokladať, že ju celkom správne automaticky označí za absolútne neplatný právny úkon už od doby, kedy chceli túto „zmluvu“ dve zmluvné strany uzavrieť. Potvrdí sa tým súčasne aj to, že plnenie pri absolútne neplatnom právnom úkone je bezdôvodným obohatením, ktoré musí zmluvná strana bezodkladne odovzdať tomu, od koho ho získala.

Predstavte si, že tá istá sudkyňa už ako súkromná osoba môže byť jednou zo zmluvných strán vo veci kúpnej zmluvy, rovnako uzavretej v rozpore so zákonom. A taktiež teda pôjde o ako právny úkon absolútne neplatnú kúpnu zmluvu. Ani to neodovzdané bezdôvodné obohatenie tam nebude chýbať.

V tom druhom prípade však jedna a tá istá sudkyňa (vedomá si faktu, že aj jej kúpna zmluva bola uzavretá v rozpore so zákonom) už dlhodobo požíva neoprávnené výhody získané len vďaka úkonu urobeného v rozpore so zákonom. Asi aj s vedomím, že participuje na nezákonnom stave vo veci a že sa bezdôvodne obohacuje na kúpnej zmluve, ktorej absolútna neplatnosť vyplýva priamo zo zákona. To všetko bez akéhokoľvek kroku vedúceho aj k účinnej náprave. Jednoducho sa tvári a aj koná tak, ako keby táto „zmluva“ riadne platila.

Môže byť takéto konanie sudkyne, ak sa táto vo svojej súkromnej veci správa inak, ako by zrejme rozhodovala na súde vo veci iných osôb, v súlade s etikou sudcu?

Spýtal som sa na to pani ministerky spravodlivosti. Odpoveď som dostal len od jej úradníka. Jeho odpoveď naznačila, že správanie pani sudkyne či jej (ne)činnosť v súkromnej veci je podľa ministerstva spravodlivosti v súlade s etikou sudcu. A teda v poriadku a nie je čo riešiť. A že ak sa ešte ozvem, nebude už ani reagovať.

Bežní občania to asi majú pochopiť tak, že ak niekto rozhoduje o osude a peniazoch iných z pozície sudkyne, mal by vždy rozhodovať výlučne spravodlivo a v súlade so zákonom (aj keď medializované informácie hovoria o inom). Ak ale ide o vlastné súkromné záujmy (hoci aj sudkyne) v rovnakej veci, spravodlivosť a zákonnosť už tak dôležité zjavne nie sú.

Takže sa pri pripravovanej „očiste súdnictva“ máme na čo tešiť.